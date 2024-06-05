برنامج رقابي مكثف خلال الصائفة المقبلة

سطرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، برنامجا خاصا خلال موسم الاصطياف المقبل لتكثيف العمل الرقابي على مستوى المحلات التجارية، وذلك بهدف فرض احترام شروط النظافة الصحية لتفادي تسجيل حوادث التسمّمات الغذائية.

ومن جهتها، كشفت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بذات المديرية، فريدة حمادو، اليوم الأربعاء، أنه وطبقا للتعليمة التي أسداها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، "قامت مديرية التجارة لولاية الجزائر بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لضمان مراقبة شاملة وفعالة خلال موسم الاصطياف لسنة 2024".

وأوضحت حمادو، خلال نزولها ضيفة على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أنه تم تجنيد فرق مراقبة ليلا خلال هذه الفترة بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل، يتلخص عملها في مراقبة النشاطات والخدمات المتعلقة بالإطعام، وتشديد الرقابة لاسيما على المنتوجات سريعة التلف.

وفي هذا الصدد، كشفت حمادو عن تكليف 13 مفتشية إقليمية تابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر بتقديم حصيلة أسبوعية عن نشاطاتها على مستوى إقليمها الجغرافي، كما تم تكليف أعوان الرقابة التابعة لمديرية التجارة بتكثيف العمل الرقابي تحسبا لهذا الموسم من خلال التدخل على مستوى حلقات التوزيع، ومراقبة المنتوجات والمواد الاستهلاكية التي يداوم المستهلك على شرائها من خلال الحرص على احترام شروط حفظها، تاريخ نهاية صلاحيتها، وذلك قبل وصولها للمستهلك.

وبخصوص حصيلة نشاطات الرقابة على مستوى المديرية، كشفت حمادو عن تسجيل 38 مخالفة على مستوى المطاعم خلال شهر أفريل الماضي، كما تم تسجيل 16 مخالفة خاصة بمحلات الأكل السريع، 12 مخالفة متعلقة بالمقاهي، و14 مخالفة متعلقة بمحلات بيع المثلجات.

وشرعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، منذ بداية جوان الجاري في تنظيم أيام وطنية إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع العديد من الجمعيات والأسلاك الأمنية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، مديرية السياحة تحت شعار" الوقاية من التسممات الغذائية".