مجزرة مرورية جديدة بسكيكدة

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 85 منطقة قنقيطة بلدية سيدي مزغيش

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الوحدة الثانوية سيدي مزغيش تدخلت اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 09سا و 57د لأجل حادث مرور الذي تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 85 منطقة قنقيطة بلدية سيدي مزغيش

واسفر الحادث عن وفاة 02 شخصين في عين المكان (47 و 58 ) سنة تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش مع إصابة 04 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة (26-49) سنة ومن بينهم شخص مصاب بحالة إغماء نقل في حالة خطيرة توفي بالعيادة حسب تصريح الطبيب يبلغ من السن 48 سنة.

قدمت الإسعافات الأولية المصابين في عين المكان وتم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات سيدي مزغيش