وفد ثلاثي لتمثيل الجزائر في مؤتمر العمل الدولي

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بداية من يوم غد الخميس 06 جوان، في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأرباب العمل.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن "المشاركين سيتناقشون خلال هذه الدورة جدول أعمال يتضمن عدة محاور أهمها، تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، المعلومات الخاصة بالبرنامج والميزانية، مختلف التقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كما ستعرف فعاليات المؤتمر مناقشة موضوع الحماية من المخاطر البيولوجية، إلى جانب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وكذا العمل اللائق واقتصاد الرعاية."

ونوّه ذات البيان، إلى أن الملف الفلسطيني سيحظى باهتمام خاص من قبل المشاركين، لاسيما وضعية العمال بالأراضي المحتلة وما يتعرضون له من قهر واضطهاد وسوء معاملة من قبل الكيان المحتل.

ومن المنتظر أن يجري الوزير، على هامش المؤتمر، محادثات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة في الدورة.

وللإشارة، تجري أشغال هذه الدورة تحت شعار "نحو عقد اجتماعي متجدد" على مدار 12 يوما، ابتداء من 3 إلى 14 جوان 2024.