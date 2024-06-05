افتتاح مهرجان الأغنية القبائلية

افتتحت فعاليات الطبعة الـ 14 للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية القبائلية بقاعة 08 ماي 1945 ببلدية خراطة وذلك بحضور سمية حشيفة إطار بوزارة الثقافة والفنون ممثلة لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، ورئيس دائرة خراطة ممثلا لوالي ولاية بجاية.

ووفق بيان وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، فإن الطبعة الـ 14 من المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية القبائلية الذي ترعاها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، حملت اسم الفنان القدير المجاهد أكلي يحياتن. الذي تمّ تكريمه في حفل الافتتاح من خلال إعادة أغانيه من طرف مجموعة من الفنانين على غرار محمد بن شيخ، سيليا بابو، غيلاس شنيتي، سعدية حميدي، عاشور عمرون.

واختتمت سهرة الافتتاح أمس الثلاثاء بوصلة غنائية للفنانة القديرة نالجيدة والفنان القدير بلعيد دحماني وسط حضور جماهيري معتبر.