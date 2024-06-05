ماذا يحدث مع فغولي؟

خلت لائحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الخاصة باللاعبين الدوليين الذين توجه لهم بالدعوة لحضور مباراة الجزائر وغينيا المقررة غدا الخميس بملعب نيلسون مانديلا من اسم اللاعب الدولي، سفيان فغولي وهذا لأسباب تبقى مجهولة.

وكانت "الفاف" قد توجهت بالدعوة لعدد من اللاعبين الدوليين الذين غابوا أو غيبوا عن تربص المنتخب الجاري حاليا بالمركز التقني بسيدي موسى مثل محرز وسليماني وبن سبعيني وشايبي وبوداوي لحضور مباراة غينيا إلى جانب ضيف الشرف النجم الفرنسي كريم بن زيمة بالمقابل تم استثناء سفيان فغولي.

قبلها كان اسم النجم الأسبق لنادي فالنسيا وعلى عكس بقية زملائه قد سقط مباشرة من القائمة الموسعة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش منذ معسكر مارس الماضي، قرار لا يمكن تبريره بعامل السن بعد عودة ياسين براهيمي (34 سنة لكليهما) والا حتى بعامل التنافسية كون اللاعب يملك أرقاما مقبولة جدا هذا الموسم مع فريقه فاتيح غارغوموروك الناشط في بطولة القسم الممتاز التركي (25 مباراة هدفان وتمريرة واحدة حاسمة)

لكن أكثر من يطرح علامات الاستفهام والتعجب والاستغراب تبقى طريقة تعامل "الفاف" مع اللاعب عبر استثنائه دون بقية زملائه في المنتخب من دعوة حضور مباراة غينيا مهما يكن فالأمر يتعلق باسم كبير قدم الكثير للمنتخب على امتداد 12 سنة كاملة (83 مباراة و19 هدفا) ومعها ساهم في بلوغ "الخضر" لأول مرة الدور الثاني في المونديال 2014 ثم التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمساهمة فعالة منه في هذا التتويج التاريخي.