هذه هي أسعار الأضاحي لشركة اللحوم الحمراء

قال المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء، علي زياني، "إن عملية بيع كباش عيد الأضحى ستنطلق على مستوى مستودعات الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الكائنة ببئر توتة ابتداء من يوم السبت 8 جوان وتدوم إلى غاية عشية عيد الأضحى وبأسعار محددة حسب الحجم تتراوح بين 59 و79 و90 ألف دج ".

وأكد ممثل الشركة العمومية، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم استقبال "عدد معتبر" من الكباش على مستوى مقرها المخصص للبيع بمنطقة بئر توتة، وأن عملية التموين بالماشية متواصلة من مقراتها الخاصة بتسمين الماشية من المزرعة الرئيسية التابعة للشركة الواقعة في ولاية الجلفة، مع إمكانية اللجوء إلى اقتناء مواشي من المواليين المتعاقدين مع الشركة إذا اقتضت الضرورة، مؤكدا على "الصرامة في المراقبة البيطرية" قبل شراء الأضحية.

وبهذا الشأن أوضح زياني أن التموين بالماشية سيكون يوميا حسب الطلب، مشيرا إلى أن التحضير للعملية تم منذ شهور، وأن الشركة اكتسبت خبرة تمكنها من مواجهة أي طارئ.