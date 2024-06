L’ALVIAR annonce les prix de ses moutons

Le directeur général de l’Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR), Ali Ziani, a annoncé que la vente des moutons pour l'Aïd Al-Adha commencera dans les entrepôts de la société à Birtouta à partir du samedi 8 juin et se poursuivra jusqu'à la veille de l'Aïd Al-Adha, avec des prix fixés selon la taille des moutons, variant entre 59.000, 79.000 et 90.000 DA.

Le représentant de la société publique a déclaré à l'agence de presse algérienne qu’"un nombre considérable" de moutons a été reçu au siège de la vente situé à Birtouta, et que l'approvisionnement en bétail se poursuit depuis les installations d'engraissement de la ferme principale de la société située dans la wilaya de Djelfa.

Si nécessaire, la société pourrait également acheter des moutons auprès des éleveurs contractés, a-t-il souligné.

Ali Ziani a également appelé à "la rigueur dans le contrôle vétérinaire" avant l'achat des moutons.

À ce sujet, Ziani a précisé que l'approvisionnement en bétail se fera quotidiennement selon la demande et que la préparation de cette opération a commencé depuis plusieurs mois.

La société a acquis une expérience qui lui permet de faire face à toute éventualité, a conclu le même responsable.