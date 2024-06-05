ارتفاع عدد التسممات الجماعية بقسنطينة

أطلقت اتحادية المجتمع المدني بقسنطينة، حملة إعلام وتعبئة للمواطنين قصد الحد من انتشار الأمراض الصيفية والحفاظ على الصحة العامة، خاصة وأن عاصمة الشرق تشهد ارتفاعا في عدد التسممات الجماعية، حيث بلغ عددها وإلى غاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، 231 حالة وهذا قبل بداية موسم الصيف، وهو رقم مضاعف مقارنة بسنة 2020 التي سجلت فيها 148 حالة فقط.

وقد نظمت اتحادية المجتمع المدني لولاية قسنطينة، نهار اليوم، يوما تحسيسيا حول الأمراض الصيفية، في قاعة رزيق كمال بالمستشفى الجامعي الدكتور بن باديس بقسنطينة، قدمت فيها أرقاما عن بعض الحالات الوبائية على غرار التهاب الكبدي الفيروسي الذي سجل هو الآخر ارتفاعا بـ82 حالة، وتم التطرق إلى تهديد فيروس زيكا لصحة النساء الحوامل وتعرض الأطفال لهجمات الكلاب الضالة، حيث تم إحصاء ثلاثة أطفال تعرضوا لهجمات من قبل الكلاب لم يتم الإبلاغ عنها.

وقد ذكر عبد الحكيم لافوالا، رئيس اتحادية المجتمع المدني، بأهمية التعاون بين مختلف الجهات مثل البلديات والخدمات الصحية والتجارة والبيئة لمكافحة الأمراض الناجمة عن العوامل البيئية والسلوكية، من خلال القضاء على النفايات ومراقبة جودة الأغذية مع مكافحة انتشار الكلاب الضالة والتقليل من التلوث، و تنفيذ عمليات المراقبة الصحية على المحلات التجارية للأغذية والمدارس والجامعات وقاعات الحفلات.