استفادة 34 مشروعا سينمائيا من الدعم العمومي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، عن قائمة من 34 مشروعا سينمائيا استفاد أصحابها من الدعم المالي العمومي بعنوان سنة 2024 لتنفيذ أعمالهم السينمائية في صنف الأفلام الطويلة والقصيرة والإعانة الخاصة بالكتابة وكذا الأفلام الوثائقية، وذلك في إطار الاعتمادات المخصصة لإعانة الدولة لترقية الفنون والآداب وطبع ونشر الكتاب والسينما، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "مواصلة لتنفيذ سياسة الوزارة المتعلقة بمرافقة أصحاب المشاريع الفنية، ولا سيما السينمائية منها، وهذا عن طريق الاعتمادات المخصصة لإعانة الدولة لترقية الفنون والآداب وطبع ونشر الكتاب والسينما، وبعد دراسة الملفات والمشاريع السينمائية المستلمة من قبل لجنة مستقلة مختصة تم الإعلان عن تشكيلتها سلفا والمكونة من مهنيين وخبراء في مجال السينما، تم انتقاء مجموعة من المشاريع السينمائية وفق معايير وضوابط مدعمة ببطاقات قراءة فنية وتقنية كآلية واضحة في سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية, بما فيها الإعلان عن المستفيدين من الإعانة".

وتضمنت قائمة المشاريع المستفيدة 34 مشروعا سينمائيا، من بينها 16 مشروعا في صنف الأفلام الطويلة استفادت من مبلغ إجمالي قدره 497.000.000 دج, و8 مشاريع أفلام قصيرة بمبلغ إجمالي قدره 60.500.000 دج, و6 أعمال في فئة الإعانة الخاصة بالكتابة بقيمة 14.300.000 دج، وكذا 4 مشاريع لأفلام وثائقية خصصت لها ميزانية إجمالية قدرت بـ 34.000.000 دج، وفق ذات المصدر.

كما سيتم الإعلان عن استقبال المشاريع المتعلقة بسنة 2025 بداية من شهر يوليو المقبل، يضيف البيان.