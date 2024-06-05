التلفزيون الجزائري يستنجد بمعلق المولودية

سيعتمد التلفزيون الجزائري على معلقين اثنين للتعليق على أحداث المباراة الهامة التي ستجمع غدا المنتخب الوطني مع نظيره الغيني في إطار تصفيات مونديال 2026 بداية من الساعة 20:00 بملعب نيلسون مانديلا

واختار التلفزيون، الصحفي مسعود دشيشة معلقا للمباراة على القناة الأرضية مع الاستنجاد لأول مرة بالمعلق القادم حديثا من خلية الإعلام لنادي مولودية الجزائر،امين رزاوي للتعليق على أحداث المباراة عبر القناة السادسة الشبابية في أول تجربة له بعد أن اكتفى سابقا بالتعليق على المباريات التي تبث على قناة التلفزيون عبر منصة "اليوتوب".

واستلهم التلفزيون الجزائري هذه التجربة من مجمع القنوات الرياضية القطرية الرائدة "بي إن سبورت" التي تلجأ إلى معلقين او حتى ثلاثة عند المباريات الهامة لكن مع الاختلاف أن ذلك يكون في نفس القناة مع تغيير الخاصية الصوتية وهو الأمر الغير متوفر في التلفزيون العمومي.

ويعكس هذا الاختيار وقبله اللجوء في كل مرة لتغيير معلق مباريات المنتخب الوطني لدرجة الاستنجاد بمعلقين تم اكتشافهم في المواقع وصفحات الفايسبوك، حالة عدم الرضا لدى مسؤولي مبنى شارع الشهداء وفشلهم في ايجاد معلق لمباريات "الخضر" يحقق الإجماع لدى عموم الجمهور الرياضي منذ رحيل حفيظ دراجي برغم كل المحاولات التي بذلها من سعوا لخلافته من خلال التقليد الأعمى لأسلوب المشارقة والخليجين في الصراخ والعويل عند التفاعل مع لقطات المباريات.