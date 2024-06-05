عقوبة الويكلو تطال بطولة الرديف

مددت رابطة كرة القدم المحترفة عقوبة اللعب دون جمهور في بطولة المحترف الأول من مباريات الأكابر إلى مباريات الرديف التي تجري غدا وتتصدرها القمة التي ستجمع رائد الترت شباب بلوزداد ومستضيفه وملاحقه مولودية الجزائر على ملعب زرالدة.

ويتقدم أشبال المدرب اسحاق علي موسى بـ 3 نقاط عن نظرائهم في المولودية ويملكون أفضلية الفوز في لقاء الذهاب 3-1 ونتيجة التعادل تضمن لهم تقريبا التتويج باللقب الوطني.

.هذا وستجري مباراة الأكابر بين المولودية والشباب يوم الجمعة المقبل على ملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 16:45 قبلها تلقى لاعبو الشباب الدعم من زميلهم السابق أمير سعيود الذي زارهم خلال الحصة التدريبية الأخيرة