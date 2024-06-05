توقيف 13 مغربيا بوهران

وضعت مصالح الدرك الوطني بوهران حدا لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

ووفق بيان لذات الهيئة العمومية فإن العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطه.

وأسفرت العمليات عن توقيف 72 شخصا من بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية، حجز 03 قوارب نزهة مزود بمحركات مختلفة القوة ودراجة مائية، مركبة نفعية، سيارة سياحية ودراجة نارية، مبلغ مالي قده 83000 دج، 6050 أورو و768 دولار، 23 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، بوصلة، جوازات سفر وهواتف نقالة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.