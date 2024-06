Arrestation de 13 marocains à Oran

Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont démantelé des réseaux criminels internationaux spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines, empêchant ainsi plusieurs tentatives de migration clandestine.

Les mêmes services ont expliqué dans un communiqué que ces opérations ont été possibles grâce à l'intensification des enquêtes et à l'exploitation optimale des informations, ce qui a permis de mettre en place un plan minutieux conduisant au suivi des activités et des lieux de présence des membres de ces réseaux par le biais de points de contrôle, de fouilles et de descentes à travers tous les accès et axes, ainsi que les lieux de leurs activités.

Les opérations ont abouti à l'arrestation de 72 individus, dont 13 de nationalité marocaine et 13 de nationalité syrienne.

Elles ont également permis de saisir 3 embarcations de plaisance équipées de moteurs de différentes puissances, un jet-ski, un véhicule utilitaire, une voiture touristique, une moto, une somme d'argent de 83 000 DA, 6 050 euros et 768 dollars, 23 jerrycans de carburant de 30 litres chacun, une boussole, des passeports et des téléphones portables.

Après avoir complété toutes les procédures légales nécessaires, les individus impliqués ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes.