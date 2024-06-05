أحداث قسنطينة.. إيداع 37 متهما الحبس

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، اليوم الأربعاء، إيداع 37 موقوفا على خلفية أحداث ملعب الشهيد حملاوي الحبس الموقت، مؤكدة أن التحريات متواصلة مع باقي الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق تورطهم في أفعال جنائية وسيتم تقديمهم بمجرد انتهاء التحقيقات.

وجاء في البيان: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام أنّه إثر أحداث العنف والشغب التي وقعت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بتاريخ 03 جوان 2024، تمّ توقيف 59 شخصًا مشتبها فيه، من بينهم 20 قاصراً تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وبتاريخ اليوم الموافق لـ 05 جوان 2024 تمّ تقديم 39 مشتبها فيه بالغاً أمام النيابة ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح إتلاف الممتلكات والمنشآت القاعدية المملوكة للدولة بمناسبة تظاهرة رياضية وارتكاب أعمال عنف والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد وحمل أسلحة بيضاء".

ووفق ذات البيان أمرت المحكمة، خلال جلسة المحاكمة، بتأجيل القضية إلى جلسة 20 جوان 2024 بطلب من الدفاع، مع الأمر بوضع 37 متهما رهن الحبس المؤقت.

وأكدت نيابة قسنطينة أن التحريات متواصلة مع باقي الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق تورطهم في أفعال جنائية وسيتم تقديمهم بمجرد انتهاء التحقيقات.