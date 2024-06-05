امتحان "البيام": حالة غش بالطارف

أصدرت محكمة الذرعان لولاية الطارف، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة في حق مترشحة متهمة بالغش خلال امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات تم بتاريخ 4 جوان 2024 ضبطت مترشحة لامتحان شهادة التعليم المتوسط في حالة غش باستعمال هاتف نقال وتواصلها مع شقيقتها البالغة التي كانت تملي عليها الإجابة".

وتابع البيان: "بتاريخ اليوم الموافق لـ05 جوان 2024 تم تقديم المشتبه فيها البالغة أمام النيابة ومتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات التعليم المتوسط وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتها وعقابها بثلاث سنوات حبس نافذ و300000 دج غرامة مالية نافذة".