وفاة طفلين في انقلاب شاحنة بڨالمة

خلف حادث انقلاب شاحنة "شاكمان" ضاحية محاجر جبل دباغ غربي قالمة، مقتل طفلين اثنين بعين المكان يبلغان 05 و09سنوات وإصابة كهل في الـ51 من العمر حسب مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الحادث المميت تمثل في انحراف وانقلاب الشاحنة المحملة بالحصى بالطريق المسمى "طريق المحاجر" بإقليم بلدية الفجوج، حيث خلف مقتل الطفلين بعين المكان، فيما أصيب في الحادث شخص يبلغ 51 سنة بجروح مختلفة، والذي تم إسعافه من طرف مصالح الوحدة الرئيسية الحماية المدنية بقالمة، ثم تم نقله إلى المستشفى. كما تولت المصالح ذاتها نقل جثتي الضحيتين الأخرتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عقبي بعاصمة الولاية.