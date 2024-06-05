وهران: ترتيب الجزائر في المؤشر العالمي حول الابتكار

كشفت الدكتورة عرباوي خيرة من جامعة وهران 2 بأن "الجزائر تحتل المرتبة 119 عالميا حسب مؤشر الإبداع العالمي لسنة 2023 الذي يضم 132 دولة"، في محاضرة حول "الإبداع المفتوح" على هامش انطلاق الصالون الدولي للتناغم الاقتصادي، اليوم، بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد وهران.

اعتبرت الأستاذة في العلوم الاقتصادية أن هذا الترتيب يعكس درجة تنافسية المؤسسات الجزائرية وقدرتها على الإبداع وهي قاعدة لكل تطور اقتصادي واجتماعي مستدام لكل بلد، رغم نسبية المعايير المستعملة لحساب المؤشر. من جهته، تطرق البروفيسور عبد القادر جفلاط أستاذ الاقتصاد من جامعة ليل الفرنسية في مداخلة بالتحاضر عن بعد لاقتصاد المعرفة والركائز الأساسية لتطوير هذا التخصص مقدما مثال عن أهمية اقتصاد المعرفة من خلال احتساب الأرباح المحققة "واحد طن من الحديد بقيمة 540 دولار بعد تحويله إلى محرك يساوي 2598 دولار وعند تحويله إلى سيارة 4000 دولار وتحويله إلى ماكنة متطورة تساوي 1,5 مليون دولار". في إشارة إلى القيمة المضافة المحققة عند استعمال اقتصاد المعرفة. كاشفا أن الدول الاسكندنافية الدانمارك والسويد فنلندا والنرويج تحتل المراتب الأولى في الترتيب العالمي .

في سياق آخر، سجلت الطبعة الثانية للصالون الدولي للتناغم الاقتصادي مشاركة 72 عارضا ما بين مؤسسات عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة وحاضنات جامعات وهران. أشرف ناصر قشتولي ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورشيد يخشي رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب على افتتاح الصالون الذي سيمتد من 5 إلى 8 ماي الجاري.