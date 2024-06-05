الشلف: الإطاحة بجماعة إجرامية تروج المخدرات

نجحت شرطة الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية الشلف في إطار مساعيها للتصدي لجرائم ترويج المواد المخدرة في أوساط الشباب، من شل نشاط جماعة إجرامية منظمة متكونة من ثلاثة أشخاص، مختصين في المتاجرة بالكيف المعالج، وتحجز ما يقارب نصف كيلوغرام من الكيف المعالج .

وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه بهم البالغين من العمر21، 30 و38 سنة، عقب الاستغلال الميداني الفعال لمعلومات عن نشاطهم الإجرامي الذي شكلوا لأجله جماعة إجرامية منظمة، تنشط على مستوى حي الإخوة عباد، وأحياء مجاورة بمدينة الشلف، تم توقيفهم تباعا من خلال عمليات ترصد ومداهمات، فيما أفضت عملية تفتيش مسكن أحدهم القانونية، عن استرجاع 4 صفائح من المخدرات، حيث تبين أن أحدهم محل بحث من قبل العدالة بموجب أمر بالقبض. أحدهم عن جنحة بيع المخدرات، والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وآخر عن جنحة الضرب، والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة.

وقد أنجز ضد المشتبه بهم ملف جزائي عن قضية الحيازة قصد الحيازة لغرض التخزين البيع والمتاجرة في المواد المخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة،وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف.