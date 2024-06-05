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مجتمع

تلمسان: فرقة البحث والتدخل تفكك جماعة إجرامية

5 جوان 2024 ()
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تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الكوكايين.

وعلى إثر معلومات تمكنت عناصر الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم على مستوى مدينة مغنية كانوا على متن مركبة مع حجز بحوزتهم على كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدرت بـ01 كلغ و295 غرام ومبلغ مالي قدره 479 مليون سنتيم بالإضافة إلى حجز مسدس آلي مزود بعيارات، هواتف نقالة، دراجة نارية كانت تستغل لتنقل أفراد الشبكة الإجرامية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة.

 

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