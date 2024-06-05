المدية: دورة تحضيرية نفسية لطلاب البكالوريا

نظمت اليوم مديرية الثقافة والفنون بولاية المدية بالتعاون مع المكتبة العمومية للمطالعة ببلدية ذراع اسمار برنامجًا تطبيقيًا للتحضير النفسي لطلاب شهادة البكالوريا.

المبادرة جاءت بدعوة من إدارة المكتبة وبالتنسيق مع خلية ضمان الجودة، مركز المساعدة النفسية، وجمعية ناس الخير.

وقد تضمن البرنامج التحضيري، الذي أشرفت عليه مديرة الثقافة والفنون، عدة أنشطة توعوية وإعدادية تهدف إلى دعم الطلاب نفسياً وصحياً قبل الامتحان المصيري، حيث شارك في تأطير هذا البرنامج نخبة من الدكاترة والأساتذة والمختصين في التوجيه والإرشاد النفسي، الصحي، والسلوكي، إضافة إلى مختصين في التغذية.

وقد تضمن البرنامج محاور عدة تنوعت بين لقاء توعوي للطلبة لبيت الشباب بأعالي منطقة تبحيرين مع أخصائيين نفسانيين ومختصين إلى جانب تنظيم إفطار جماعي للطلاب برفقة أوليائهم في خيمة تقليدية، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية إلى جانب تنظيم جولة سياحية في منطقة دير تبحرين، لاستمتاع الطلاب بالطبيعة الخلابة والاسترخاء، كما تم تقديم عرض حول التغذية السليمة والصحية، وإعداد بعض المشروبات والوجبات التقليدية التي تساعد على التركيز وتهدئة الأعصاب.

وعن أهداف البرنامج قالت سليمة قاوة مديرة الثقافة والفنون أن الهدف من هذه المحطات هي تقديم نصائح وإرشادات من قبل خبراء ومختصين لخلق أجواء إيجابية للطلاب، تعليمهم آليات التخلص من الضغط النفسي، رفع المعنويات، والاستعداد بإيجابية للامتحانات، بالإضافة إلى كسر هواجس الخوف والاضطرابات النفسية المصاحبة لهذه المرحلة المهمة في المسار التعليمي.