الجلفة: جسر تحت تهديد الانهيار والدرك يحذر

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشّارف، ولاية الجلفة، بتنظيم حملة توعوية على مستوى الجسر بالطريق الوطني رقم 01أ، الرابط بين بلديتي الشارف والإدريسية.

تأتي هذه الحملة بعد أيام قليلة من تدشين الجسر، حيث تم رصد اهتراء ملحوظ على سطحه، ما أدى إلى انحداب الجسر وبالتالي أصبح يشكل خطراً حقيقياً على مستعملي الطريق.

وفي هذا السياق، قام أفراد الدرك الوطني بتنبيه السائقين وتوجيههم إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبور هذا الجسر، وتم إعلام السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه ومنع أي حوادث محتملة.