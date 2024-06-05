شباب قسنطينة يستقبل في هذا الملعب

استقر نادي شباب قسنطينة على استقبال نظيره مولودية وهران في إطار الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى بملعب الشهيد حمام عمار في خنشلة، وفق ما كشفت الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك".

وكان المدير الرياضي لشباب قسنطينة، طارق عرامة، قد كشف في وقت سابق اليوم أن الفريق وجد صعوبة في إيجاد ملعب يستقبل فيه بسبب رفض السلطات المحلية لعنابة وباتنة طلب إدارة "السنافر".

وقررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة معاقبة شباب قسنطينة باللعب بدون جمهور لـ6 مباريات (من بينها 3 مباريات تلعب خارج تراب الولاية) مع منع تنقل أنصار هذا الفريق في المباريات التي تقام خارج ملعبه، وذلك بعد أحداث الشغب الكبيرة التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي خلال مقابلة شباب قسنطينة والضيف اتحاد الجزائر.