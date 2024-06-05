ڨالمة: وفاة تلميذ غرقا داخل بركة مائية

توفي طفل في الـ14 من العمر، مساء اليوم الأربعاء، غرقا داخل بركة مائية بشعبة عين المالح ببلدية سلاوة عنونة، غربي قالمة.

وأوضحت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بقالمة، أن الضحية تلميذ بالطور المتوسط، كان يدرس قيد حياته، بمتوسطة أحمد قروي ببلدية سلاوة عنونة، وقد اجتاز امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2024) المنتهية مساء اليوم الأربعاء.

وقد خلفت حادثة الغرق المميت حالة من الحسرة لدى سكان بلدة سلاوة عنونة وعديد بلديات الجهة الغربية من ولاية قالمة التي اهتزت عليها مقتبل هذه الليلة.