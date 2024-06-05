تصفيات المونديال: تونس تنفرد بالصدارة

حقّق المنتخب التونسي فوزاً ثميناً على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفرض متوسّط الميدان محمد علي بن رمضان نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار رفع منتخب "نسور قرطاج" رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة في حين واصل منتخب غينيا الاستوائية رحلة البحث عن أولى نقاطه بعد قرار "الفيفا" بتجريده من ست نقاط حصل عليها في أول مباراتين بسبب مشاركة المهاجم إميليو نسوي مع المنتخب بشكل غير قانوني.

وضمن ذات المجموعة خيّم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة ناميبيا وضيفتها ليبيريا (1-1).

وتموقعت ناميبيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ليبيريا الثالثة.