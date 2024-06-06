عدل: جديد موقع حوش الريح

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تحديد تاريخ الانتهاء من أشغال التجهيزات العمومية، في موقعي 6500 مسكن و2500 مسكن بيع بالإيجار "عدل" بحوش الريح.

وخلال زيارته الميدانية التي قادته صبيحة اليوم، للموقع السكني 6500 مسكن، وقف بلعريبي على جاهزية المدرسة الابتدائية التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 95 بالمائة، ثم العيادة المتعددة الخدمات التي بلغت نسبة إنجازها 80 بالمائة.

كما توجه الوزير إلى مركز البريد الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة، الأخير الذي يتم إنجازه في مدة زمنية قياسية تقدر بـ 65 يوما فقط، وأخيرا مركز الشرطة الذي تشارف أشغال إنجازه على الانتهاء.

وعاين بلعريبي، المتوسطة التي بلغت نسبة إنجازها 65 بالمائة، حيث أمر بضرورة مضاعفة عدد العمال وتسريع الوتيرة بشكل يسمح بالانتهاء من أشغالها قبل نهاية الصائفة. وخلال زيارته هذه، أمر الوزير بالإنتهاء من أشغال التجهيزات العمومية التي قام بزيارتها (مدرسة ابتدائية، عيادة متعددة الخدمات، مقر أمن ومركز البريد) قبل تاريخ 05 جويلية المقبل.

وبتنقله إلى موقع 2500 مسكن بذات المنطقة، أمر بلعريبي، باستكمال ما تبقى من المشروع قبل نهاية الشهر الحالي، وتوطين 06 مرافق عمومية جديدة والمتمثلة في 05 مجمعات مدرسية، متوسطتين، و ثانوية.