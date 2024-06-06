مولودية وهران ترفض مواجهة شباب قسنطينة بخنشلة

رفضت إدارة مولودية وهران لعب لقاء الجولة الـ 27 من بطولة القسم المحترف المقرر هذا الجمعة أمام شباب قسنطبنة بخنشلة بسبب العقوبة المسلطة على الشباب تبعا للأحداث الأليمة التي تسبب فيها أنصاره عقب اللقاء المتأخر أمام اتحاد العاصمة.

وأصدرت إدارة الفريق بيانا تلقت "الخبر" نسخة منه جاء فيه "تم برمجة لقاء فريقنا ضد النادي الرياضي القسنطيني في آخر لحظة بملعب مدينة خنشلة نتيجة للعقوبة المفروضة على الفريق المنافس، وبناءً على ذلك، وبعد دراسة شاملة لجميع الظروف والمعطيات المحيطة بالمباراة، نعلن عن رفضنا التام للعب المباراة في مدينة خنشلة لعدة أسباب من بينها عدم تمكن بعثة نادينا من العثور على فندق للإقامة، إذ تم حجز الفندق الوحيد المتوفر في المدينة من طرف النادي الرياضي القسنطيني".

واضاف "كذلك بعد المسافة بين خنشلة وقسنطينة، ما يتسبب في تضييع سفرية العودة إلى الديار من أجل التحضير للمباراة الحاسمة المقبلة بعد ثلاثة أيام، لذا نطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في مكان إقامة المباراة واختيار مدينة أخرى تتوفر فيها جميع الشروط الضرورية لضمان سير المباراة في أفضل الظروف الممكنة والأخذ بعين الاعتبار الحيز الزمني الضيق بين مقابلة الجمعة أمام نادي الرياضي القسنطيني ويوم الثلاثاء خاصة وأنها لقاءات مهمة و حاسمة لفريقنا".