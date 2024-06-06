إسبانيا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا

أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستنضم إلى دولة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال ألباريس في مؤتمر صحفي: "إن إسبانيا تنضم إلى الدعوى لمساعدة "العدل الدولية"، ولأن الإجراءات الاحترازية لا تطبق، ويبدو أن تطبيقها لا يزال بعيدا".

وفي 29 ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا في 23 جانفي 2024، تلتها كولومبيا في أفريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 ماي 2024 بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، كما أعلنت تشيلي في الثاني من الشهر الجاري انضمامها إلى الدعوى.

فيما أعلنت عدة دول نيتها الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى، وهي (جزر المالديف ومصر وتركيا وأيرلندا وبلجيكا).