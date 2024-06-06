السعودية تكشف عن موعد عيد الأضحى

كشف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، إن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضاف المنيع لصحيفة "سبق" السعودية، أن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 جوان، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 جوان .

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن: "شهر ذي الحجة ج يبدأ بيوم الجمعة الموافق 7 جوان 2024 وعدد أيامه 30 يوما وينتهي بيوم السبت الموافق 6 جويلية 2024 ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 6 جوان 2024 الساعة 3:37".

وأضاف: "في هذا اليوم تغرب الشمس قبل القمر، إذ تغرب في الساعة 7:02، ويغرب القمر بعدها 7:12 والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس عشر دقائق".

وتابع: "بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15 جوان 2024 وأن يوم الأحد الموافق 16 جوان هو يوم عيد الأضحى".

وأوضح الطعاني لموقع "عمون" الأردني، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر ذي الحجة سيتولد (الاقتران المركزي) اليوم الخميس 6 جوان في تمام الساعة 15:38 بتوقيت الأردن.

وأضاف أن الشمس ستغرب في الساعة 19:47 مساء، بينما سيغرب الهلال في الساعة 20:05 مساء، وسيكون عمر الهلال عند غروب الشمس 4 ساعات و1 دقيقة، وسيمكث في الأفق الغربي لمدة 19 دقيقة، ويكون ارتفاع الهلال فوق الأفق 2.5 درجة وبُعده عن الشمس 4 درجات، وسيكون الهلال على يسار الشمس وقوس الهلال سيكون متجهًا للأعلى، وتكون نسبة إضاءته 0.1%.

وبين أنه بناء على هذه الحسابات، فإنه لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية في الأردن أو في أجزاء من المنطقة العربية. وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات الفلكية، فإن يوم الجمعة سيكون أول أيام شهر ذو الحجة (فلكيا) وسيكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان ، اما بالاعتماد على الرؤية فيكون يوم السبت أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 17 جوان أول أيام عيد الأضحى.