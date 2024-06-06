الشروع في استخراج وصل تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي

يشرع الأولياء بداية من اليوم الخميس، في استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي، على أن تستمر العملية إلى غاية 15 جوان الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت جميع الأولياء الذين سجلوا أبناءهم، في السنة الأولى ابتدائي، إلى ضرورة استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 06 إلى 15 جوان 2024.

وتتم العملية عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن ذات النظام المعلوماتي من خلال الرابط: https://awlyaa.education.dz

وأشارت وزارة التربية إلى أنه يتعين على الأولياء الاحتفاظ بالوصل تحسبا للمراحل المتبقية، في وقت انتهت فترة التسجيلات في ذات السنة يوم الجمعة 31 ماي المنصرم في تمام منتصف الليل.