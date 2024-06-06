تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة ، اليوم الخميس ، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بـأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة على تنفيذ تمرين تكتيكي بعنوان "العزم-2024".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن التمرين التكتيتي نفذته و حدات الفرقة الأولى المدرعة ، مدعمة بوحدات من القوات الجوية ووحدات للإسناد التقني ، حيث تم تنفيذه في ظروف قريبة من الواقع و تماشيا مع الأهداف المسطرة المتمثلة في صقل مهارات القادة و الأركانات و اختبار الجاهزية العملياتية و مدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية .

وأضاف البيان ، أن التمرين تخللته كذلك عملية إنزال مضلي في عمق العدو .

وأشار البيان ، أن تنفيذ التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة.