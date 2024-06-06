العنف في الملاعب.. حمادي يعلن عن اتخاذ عدة إجراءات

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات قانونية من أجل فرض الانضباط داخل كل ملاعب الوطن بعد أحداث العنف والشغب التي عرفها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، عقب مباراة شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر (1-1) التي جرت يوم الاثنين ضمن تسوية الجولة 24 من البطولة.

وأوضح عبد الرحمان حماد في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية من أجل فرض الانضباط داخل الملاعب، وأكد أنه تم التحدث مع أعضاء لجنة الانضباط على ضرورة توعية الشباب من أجل المحافظة على الممتلكات العمومية.

كما طالب الوزير من المناصرين الهدوء دائما والالتزام بالروح الرياضية من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية".

يذكر أنه تبعا للأحداث التي عرفها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أصدرت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقوبة حرمان فريق شباب قسنطينة من جمهوره في ستة (6) مباريات، بالإضافة إلى فرض استقبال ضيوفه خارج الولاية في ثلاثة لقاءات متتالية، مبرمجة داخل الديار.