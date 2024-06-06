أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بدار القرآن "أحمد سحنون" بالجزائر العاصمة، على افتتاح المدرسة القرآنية الصيفية لموسم 2024.

وأبرز الوزير بهذه المناسبة، أن الجزائر تحوز حاليا على قرابة 170 ألف قسما لتعليم القرآن يضم 1 مليون و 200 ألف منتسب. وإذ ذكّر بلمهدي، بأن المدرسة القرآنية الصيفية للعام الماضي (2023)، كانت قد سجلت 500 ألف منتسب، أشار أيضا إلى أنه يتم حاليا استقبال التسجيلات على المستوى الوطني وأن المؤطرين لهذا الموسم على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلبة.

كما كشف الوزير، عن وجود أنشطة أخرى لفائدة منتسبي بعض المدارس القرآنية بالجنوب الجزائري حيث سيستفيدون من مخيمات صيفية في شواطئ البلاد.

وبمناسبة عيد الاستقلال المصادف لـ 5 جويلية المقبل ستكون هناك برامج خاصة على مستوى المدارس القرآنية - يقول الوزير - مشيرا أيضا إلى استقبال أبناء الجالية الوطنية المتواجدة بالخارج لتلقينهم المرجعية الوطنية وتعليمهم القران الكريم.