الجزائرية للحوم: تفاصيل تسويق أضاحي العيد

كشف المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء(ALVIAR)، علي زياني، اليوم الخميس، عن تفاصيل بيع الدفعة الأولى من الكباش، على أن تتوفر دفعات أخرى حسب انسيابية التسويق.

وذكر زياني، في تصريح للتلفزيون العمومي أن أسعار الكباش محددة وتتراوح بين 59 و 90 ألف دج، وأشار كذلك إلى تخصيص 10 آلاف خروف كدفعة أولى من عملية البيع، على أن تكون هنالك دفعات أخرى حسب انسيابية البيع بالمؤسسة. وستنطلق عملية بيع أضاحي العيد - يقول المتحدث - بداية من يوم السبت إلى غاية عشية عيد الأضحى ومن الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء حتى يتمكن جميع المواطنين العاملين من اقتناء أضحية العيد.

وكشف زياني، أن جميع المواشي المعروضة للبيع هي منتوج وطني وستعرض بأسعار في متناول الجميع، حيث يبدأ الخروف الصغير بـ59 ألف دينار، والخرفان متوسطة الحجم بـ79 ألف دينار فيما يبلغ سعر الكباش الكبيرة 90 ألف دينار.

كما أكد المسؤول ذاته، أن الخرفان المعروضة للبيع ستكون مقسمة بألوان حسب السعر وفي إسطبلات مخصصة يقدر عددها بـ20 إسطبلا "كما تحتوي الكباش على حلقة مرقمة بالأذن يمكن للبائع والشاري التعرف على سعرها"، يقول مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدة شبابيك يتم توجيه المواطنين إليها من أجل تسهيل عملية البيع واختيار الأضحية.