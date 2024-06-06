"عشب هجين" بملعب غليزان

سيتم ''قريبا'' الشروع في الدراسات الخاصة بمشروع عصرنة ملعب ''الطاهر زوغاري'' بغليزان، حسبما علم اليوم الخميس من المديرية المحلية للشباب والرياضة، التي ستشرف على المشروع.

وصرح المسؤول الأول عن هذه المديرية، فيصل بوحديبة، لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ25 مليون دج لهذا الغرض، مضيفا أنه من المقرر إطلاق المشروع المذكور قبل نهاية السنة الجارية.

وأبرز نفس المسؤول أن هذه العملية تندرج في إطار تحديث الملاعب الكبرى في البلاد، والتي قررتها وزارة الشباب والرياضة، لجعلها متوافقة مع الشروط الجديدة للهيئات الكروية الدولية المعمول بها لاعتماد الملاعب لاستضافة المنافسات الكبرى، سواء منها القارية أو العالمية.

وتقدر الطاقة الاستيعابية لملعب ''الطاهر زوغاري''، الذي تم تدشينه عام 1987، بـ30.000 متفرج، ولكنها ستكون مرشحة للتقليص بعد تجهيز مدرجاته بالكراسي، وهي إحدى العمليات المبرمجة في مشروع إعادة التهيئة، كما أشير إليه.

ومن بين الأشغال الأخرى التي سيتم تنفيذها بالمناسبة، تجهيز أرضية الملعب المغطى حاليا بعشب اصطناعي من الجيل الخامس، بعشب طبيعي من نوعية ''الهجين''، وفق نفس المصدر.

وانطلقت أشغال عصرنة مختلف الملاعب الكبيرة بالجزائر بإعادة تأهيل ملعب ''19 مايو 1956" بعنابة، وملعب ''الشهيد حملاوي'' بقسنطينة، وهو ما سمح لهذين المرفقين باستضافة المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية والأندية المعنية بالمسابقات القارية خلال السنتين الفارطتين.

وإلى جانب هذه العمليات، تم تعزيز حظيرة ملاعب كرة القدم بمنشأتين جديدتين عصريتين بكل من وهران (ملعب "ميلود هدفي") والجزائر العاصمة (ملعب "نيلسون منديلا")، في انتظار استلام ملعبي ''علي عمار'' (الجزائر العاصمة) وحسين آيت أحمد (تيزي وزو)، خلال الأسابيع القادمة.