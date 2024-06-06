الرئيس المدير العام لـ"ديفاندوس":"التحوّل الرقمي حتمية لضمان التنافسية"

أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المحلية "ديفاندوس"، محمد مسقّم، على أنّ التحوّل الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان التنافسية والنمو في العصر الرقمي، وهو ما يُمكن من بناء مستقبل صناعي متطور ومستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، يأتي هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية لجعل التحول الرقمي أولوية اقتصادية، كما أكد ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التزامه الخامس والعشرين.

وأوضح مسقم، خلال اشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول التحوّل الرقمي نظم من طرف المجمع في مركز التكوين CETIC، أنّ الاعتماد على التقنيات الرقمية يساهم في زيادة القدرة على التكيف مع تغيرات السوق، ويمكن من تعزيز الابتكار من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل وأسرع.

كما ركّز المشاركون خلال هذا اليوم، على أهمية التحوّل الرقمي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الصناعة المحلية، كما تمت مناقشة العديد من القضايا الحيوية والفرص والتحديات المرتبطة بالتحوّل الرقمي، حيث قدم خبراء في المجال الرقمي محاضرات وعروضًا تناولت أحدث الاتجاهات والتقنيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الصناعات.

واختتم اليوم الدراسي، الذي شارك فيه رئيس سلطة الضبط البريد والاتصالات الالكترونية ARPCE، رئيس ديوان وزارة النقل، ممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، الرؤساء المدراء العامون لمجمعات AGM,ACS,FEROVIAL رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية UNEP ممثلي مجمعات صناعية، إطارات سامون في مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات العمومية، بتوصيات هامة تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على التكوين والتطوير المستمر للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات.

أبرزت المشاركون التقدم المحرز في تقليل البيروقراطية وتعزيز الحوكمة الرقمية. أعادت مجمع Divindus، من خلال CETIC، تأكيد دورها المركزي في دعم الشركات والمؤسسات في هذا المجال الحيوي لتطوير البلاد.