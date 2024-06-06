إدارة مولودية وهران تتراجع

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، الرجوع عن قرار مقاطعة مقابلة شباب قسنطينة في إطار الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى، بعد حل مشكل الإقامة الذي كان مطروحا في ولاية خنشلة.

واجتمعت إدارة "الحمراوة"، صبيحة اليوم بالعاصمة مع مسؤولي الرابطة المحترفة الأولى لإيجاد حلول عاجلة لمشكل مكان إجراء القاء المذكور بعد برمجته في آخر لحظة بملعب الشهيد حمام عمار في خنشلة.

ووفق بيان الإدارة الوهرانية، فإنه بعد تقديم عدة مقترحات من رئيس مجلس الإدارة، أكدت الرابطة استحالة تغيير مكان اللقاء لعدم توفر ملعب لاستقبال المواجهة وكذا صعوبة تأجيل لقاء البيض بسبب تقارب التواريخ وتزامن نهاية البطولة الوطنية يوم 15 جوان مع مناسبة العيد الأضحى المبارك وكذا نهائي كأس الجمهورية.

وقامت الرابطة الوطنية بمساعدة الفرق تنظيميا وتواصلت مع شركة خاصة للطيران وعدة فنادق قريبة من مكان إجراء اللقاء لتقوم بعدها إدارة النادي بالإجراءات التكميلية حيث تم حل مشكل الفندق أين سيقيم الفريق بمدينة عين فكرون وكذلك بحجز طائرة خاصة من باتنة إلى وهران وذلك من أجل ضمان عملية الاسترجاع والتحضير الجيد للقاء مولودية البيض المبرمج يوم الثلاثاء بوهران.

وعليه قررت إدارة الفريق بعد حل جميع المشاكل خوض لقاء الجولة الـ28 ضد نادي شباب قسنطينة في ملعب الشهيد حمام عمار بخنشلة .