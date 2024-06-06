بوغالي يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء، أثنى بوغالي على "العلاقات المتميزة" بين البلدين، مشيدا بـ"القفزة النوعية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، ترجمة للإرادة السياسية القوية التي جسدها تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين سنتي 2021 و2022, وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى الجزائر سنة 2023".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس أن هذه العلاقات "تتطلب رفع مستوى التعاون وتوسيعه ليشمل مزيدا من المجالات الاقتصادية، الثقافية، الأكاديمية والعلمية للوصول إلى علاقات استراتيجية حقيقية تكون نموذجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين دول البحر الأبيض المتوسط".

وفي الشأن البرلماني، نوه بوغالي "بالمنحى التصاعدي للتعاون القائم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب الإيطالي"، معربا عن أمله في "تقويته عن طريق تبادل الزيارات والخبرات والتشاور بين مجموعتي الصداقة".

من جهة أخرى، أشاد رئيس المجلس بـ"مخطط ماتي" الإيطالي الذي يهدف --كما قال-- إلى "تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية"، مؤكدا "استعداد الجزائر للتعاون عن طريق مقاربتها الشاملة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القارة الإفريقية ومنها دول الساحل وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها".

وبالمناسبة، استعرض بوغالي مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، مذكرا بمساندتها لجميع القضايا العادلة في العالم, لاسيما القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

كما حيا في هذا الإطار "جميع أحرار العالم الذين ينادون بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته واسترجاع حقوقه الشرعية"، مجددا التأكيد على "موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون تدخل أو ضغط خارجي".

بدوره، أشاد السفير الإيطالي بـ"قوة وعراقة العلاقات التي تجمع البلدين"، معتبرا أن الجزائر "شريك مهم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقوية".

كم أبرز "أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ومساهمتها الفعالة في تنمية وتطوير بلدان القارة"، معربا عن "رغبة إيطاليا في العمل سويا مع الجزائر في هذا الإطار ووضع خبراتها وتجاربها في خدمة إفريقيا".

وبخصوص التعاون البرلماني، أبرز السفير أن البرلمان الإيطالي "يعطي أهمية كبرى للتعاون مع برلمانات الدول الصديقة ومنها الجزائر من خلال تعزيز قنوات الحوار وتبادل الزيارات"، مؤكدا "استعداده للعمل على تطوير هذه العلاقات".

وعلى الصعيد الدولي، حيا سفير إيطاليا "الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر بحكم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي "، مستعرضا بالمناسبة "مواقف بلاده من عدد من القضايا الراهنة على غرار الوضع في فلسطين والصحراء الغربية"، وفقا لذات البيان.