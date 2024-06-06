التشكيلة الأساسية لـ" الخضر" ضد غينيا

* تشكيلة المنافس

* اللاعب رقم 12 حاضر بملعب نيلسون مانديلا

* دخول عناصر المنتخب الوطني تحت هتافات الجمهور

* الأجواء داخل ملعب نيلسون مانديلا

* بدورها .. "الفاف" تعلن عن التشكيلة الأساسية:

* كشف التلفزيون الجزائري، قبل أكثر من ساعة على انطلاق مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الغيني في تصفيات المونديال، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت التشكيلة بعض المفاجآت أبرزها غياب متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، والمهاجم السابق لنادي السد بغداد بونجاح، في حين تواجد جناح نادي ليون الفرنسي، سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ مدة طويلة.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، ماندي، توغاي، آيت نوري، عطال، زروقي، بن طالب، غويري، بن زية، براهيمي، بن رحمة.