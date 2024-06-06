وضعية "الخضر" تتعقد في تصفيات المونديال

انهزم المنتخب الوطني، اليوم الخميس، أمام نظيره الغيني بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يقدم أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ما يسمح له بتجاوز منافس كان أفضل في كل الجوانب على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

وتميز الشوط الأول بمستوى متوسط من المنتخبين وانتهى كما بدأ على نتيجة سلبية، وفي الوقت الذي كان ينتظر الجمهور الغفير في الملعب استفاقة العناصر الوطنية في الشوط الثاني فاجأ الضيوف الجميع بهدف التقدم عن طريق مولاي سيلا في الدقيقة 50.

وعاد الأمل للجمهور الجزائر بعد هدف التعادل السريع عن طريق مدافع المنافس ضد مرماه في الدقيقة 52 بعدما رفع بن رحمة الكرة فوق الحارس الغيني، غير أن "الأفيال الوطنية" عادت للتقدم بتسديدة رائعة من أغيبو كامارا في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من دفاع "الخضر".

ورغم أن الحكم اضاف 10 دقائق كاملة لم يتمكن زملاء بونجاح، الذي ضيع فرصة أمام شباك شاغرة، من العودة في النتيجة لتنتهي المقابلة بهزيمة مرة قد تهدد مشوار المنتخب في التأهل للمونديال.

تفاصيل المواجهة:

* نهاية المقابلة بخسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني بنتيجة هدفين مقابل هدف

الدقيقة 90+8: بطاقة صفراء لغويري

الدقيقة 90+5: بونجاح يمهد لكرة بعمورة داخل منطقة الجزاء .. التسديدة عالية

الدقيقة 90: تغييرين للمنتخب الغيني

الدقيقة 87: بونجاح يضيع فرصة لا تضيع .. بعد عمل رائع من عمورة يمرر ناحية بونجاح أمام شباك شاغرة لكن الدفاع يتدخل

الدقيقة 84: دخول بقرار في مكان زروقي

الدقيقة 82: توزيعة غيطون .. بونجاح بالعقب لكن الحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 81: تغيير جديد للمنتخب الغيني

الدقيقة 80: دخول حجام وغيطون في مكان عطال وبن رحمة

الدقيقة 79: تسددية عطال لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 76: المنتخب الوطني تائه فوق أرضية الميدان

الدقيقة 73: تغييرين للمنتخب الغيني

الدقيقة 69: ضغط للمنتخب الوطني دون نتيجة

الدقيقة 62: هدف ثاني للضيوف بعد خطأ فادح من الدفاع

الدقيقة 52: المنتخب الوطني يعدل سريعا .. بن رحمة يستقبل تمريرة بن طالب الرائعة .. يرفع الكرة فوق الحارس تصطدم بالعارضة ثم بالمدافع وتدخل المرمى

الدقيقة 50: هدف أول للمنتخب الغيني

* الساعة التاسعة وستة دقائق مساء: انطلاق الشوط الثاني دون تغييرات من الجانبين

* "تيفو" أنصار المنتخب الوطني .. رفع صور لعدد من أساطير "الخضر"

* مرحلة أولى متوسطة للأفناك .. استحواذ على الكرة لكن دون خطورة كبيرة على دفاع المنافس المتكتل .. في انتظار تعديلات بيتكوفيتش في الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 45+2: بطاقة صفراء للمهاجم غيراسي بعد تدخله على عطال

الدقيقة 44: خطيرة للخضر وتسديدة زروقي تصطدم بالدفاع

الدقيقة 42: عمل جماعي لكن تمريرة براهيمي سريعة عن بن زية

الدقيقة 39: خطأ من الدفاع الغيني تصل للكرة لبن رحمة لكن التسديدة ضعيفة

الدقيقة 35: خطأ كبير من عطال .. تصل الكرة للمهاجم الخطير غيراسي داخل منطقة الجزاء وبراهيمي يتدخل في آخر لحظة ويخرج الكرة للركنية

الدقيقة 32: بطاقة صفراء لعيسى ماندي

الدقيقة 30: بعد مرور نصف ساعة .. المنتخب الوطني لم يجد الحلول

الدقيقة 28: مخالفة من تنفيذ براهيمي دون جديد

الدقيقة 25: تسديدة براهيمي على الطائر بعيدة عن المرمى

الدقيقة 21: مخالفة جديدة للمنافس .. توزيعة والرأسية جانبية

الدقيقة 20: أول فرصة خطيرة للمنتخب الغيني .. عمل جماعي ثم توزيعة ورأسية المهاجم بين أحضان ماندريا

الدقيقة 19: مخالفة من مكان خطير للغينيين لكن رأسية لاعب المنافس تمر بعيدة

الدقيقة 16: عمل جماعي رائع .. الكرة تصل إلى براهيمي الذي يسدد لكنها تصطدم بدفاع المنافس

الدقيقة 15: ربع ساعة أولى دون فرص خطيرة

الدقيقة 9: توغل عطال داخل منطقة الجزاء .. يسقط والحكم لا يعلن عن ضربة جزاء

الدقيقة 4: رد جزائري سريع .. حارس المنافس يتصدى لتسديدة زروقي

الدقيقة 3: أول فرصة .. تسديدة غينية تمر جانبية

* الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر: انطلاق المقابلة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* عملية إحماء المنافس

* جانب من عملية الإحماءات لعناصر المنتخبين

* صور من وصول عناصر المنتخب الوطني إلى ملعب نيلسون مانديلا

* تشكيلة المنافس

* اللاعب رقم 12 حاضر بملعب نيلسون مانديلا

* دخول عناصر المنتخب الوطني تحت هتافات الجمهور

* الأجواء داخل ملعب نيلسون مانديلا

* بدورها .. "الفاف" تعلن عن التشكيلة الأساسية:

* كشف التلفزيون الجزائري، قبل أكثر من ساعة على انطلاق مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الغيني في تصفيات المونديال، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت التشكيلة بعض المفاجآت أبرزها غياب متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، والمهاجم السابق لنادي السد بغداد بونجاح، في حين تواجد جناح نادي ليون الفرنسي، سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ مدة طويلة.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، ماندي، توغاي، آيت نوري، عطال، زروقي، بن طالب، غويري، بن زية، براهيمي، بن رحمة.