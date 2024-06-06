جنيف: وزير العمل يتطرق للوضع المأساوي بغزة

تطرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس من جنيف السويسرية، إلى "الوضع المأساوي" الذي يعيشه العمال الفلسطينيون وأفراد أسرهم في قطاع غزة، جراء الممارسات الهمجية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للوزارة، أن بن طالب الذي يشارك في أشغال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأرباب العمل، بحضور أطراف العمل الثلاثة يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم، تطرق إلى "الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال الفلسطينيون وأفراد أسرهم في قطاع غزة، جراء الأوضاع الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، وفي الأراضي المحتلة وذلك في سياق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هو نجبو بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة المعروض على المؤتمر الدولي هذا العام".

وجدد الوزير بالمناسبة موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية وإدانتها للممارسات الهمجية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.