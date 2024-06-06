السعودية تعلن موعد بدء مناسك الحج

تنطلق مناسك الحج لهذا العام الجمعة 14 جوان ، بعدما رصدت السلطات السعودية الخميس هلال شهر ذي الحجة في التقويم الإسلامي الهجري حيث تجرى هذه الفريضة المقدسة لدى المسلمين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا عن المحكمة العليا قررت فيه أنّ “يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة السبت الموافق 15 من شهر جوان وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه”.

ويعني ذلك انطلاق المناسك الجمعة 14 جوان بيوم التروية عشية حلول يوم عرفات في ذروة المناسك.

ويتوجه الحجاج في هذا اليوم في ملابس الإحرام البيضاء إلى منطقة عرفات الصحراوية المقفرة، حيث يُعتقد أنّ النبي محمد ألقى خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحجّ.

ويؤدي الحجاج المناسك، والكثير منها في الهواء الطلق تحت شمس حارقة وفي أجواء خانقة، في مكة المكرمة في غرب السعودية، على مدار ستة أيام.

وشارك 1,8 مليون حاج في موسم الحج في العام 2023، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.