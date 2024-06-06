بيان هام لوزارة الشؤون الدينية

اعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم غد الجمعة، هو غرة ذي الحجة 1445 هـ.

ووفق بيان للوزارة، فإن يوم عرفة التاسع (09) من ذي الحجة 1445هـ سيوافق يوم السبت 15 جوان 2024م، وعيد الأضحى المبارك العاشر (10) من ذي الحجة 1445هـ سيوافق يوم الأحد 16 جوان 2024م.

ويسن للمسلمين في هذه الأيام الإكثار من الأعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر قالوا : يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء»، [رواه أحمد وأبو داود والترمذي ويدخل في مفهوم الأعمال الصالحة ما يأتي:

- صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها ، وبالأخص عرفة لما يوم الله عن رسول صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن يوم عرفة فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةً وَالبَاقِية» [رواه مسلم]

- الإكثار من الصدقة، والتضامن والتكافل الاجتماعيين.

- الاجتهاد في طاعة الله وذكره وشكره.

- الدعاء لبلدنا وشعبنا ومؤسسات الدولة بخيري الدنيا والآخرة.

فعيد سعيد مبارك للجميع، وأعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين.