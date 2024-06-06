حماس تغير من تكتيكاتها العسكرية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أظهرت قدرة على الظهور مجددا في مناطق اعتقد كيان الاحتلال أنها خالية من عناصر المقاومة.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن تكتيكات حماس الجديدة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عملياتها لأشهر قادمة بالرغم استهدافها من جيش الاحتلال الصهيوني طوال عدوانه المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المسؤولون إلى أن مقاومي حماس يعتمدون على الكمائن لضرب أهداف غالبا ما تكون خلف خطوط العدو.

من جانبه، اعترف متحدث عسكري صهيوني أن كيان الهمج يواجه معركة طويلة للتغلب على حماس، وقال لرويترز إنه لا يوجد حل سريع لتحقيق ذلك الهدف.

وأشار المتحدث إلى أن جيش الاحتلال "ما زال بعيدا عن تدمير حماس "، منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وبحسب رويترز فإن مقاومي حماس تجنبوا الآن إلى حد كبير المناوشات المستمرة مع اقتراب القوات الصهيونية من مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، ويعتمدون بدلا من ذلك على الكمائن والقنابل البدائية الصنع لضرب أهداف غالبا ما تكون خلف خطوط العدو.

وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل حساسة، إن مثل هذه التكتيكات يمكن أن تدعم المقاومة سواء بمساعدة الأسلحة المهربة إلى غزة عبر الأنفاق وغيرها من الأسلحة التي تم إعادة استخدامها من الذخائر غير المنفجرة أو التي تم الاستيلاء عليها من القوات الصهيونية.