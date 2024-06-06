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العالم

انتخاب 5 دول جديدة لعضوية مجلس الأمن

6 جوان 2024 ()

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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين من أول جانفي 2025.

ويتعلق الأمر بـ: وستحل الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما والصومال محل الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا وموزمبيق.

وحصلت الدنمارك على 184 صوتا، اليونان على 182، باكستان على 182، بنما على 183 والصومال على 179 صوتا.

ويعد مجلس الأمن الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة.

ويضم المجلس 5 دول كأعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، هي بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة.

ويُنتخب الأعضاء العشرة الباقين، وبينهم 5 أعضاء جدد ينضمون للمجلس، كل عام.

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