تفاصيل اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نص الاقتراح الصهيوني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل يومين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى.

ويهدف الاقتراح إلى إطلاق سراح جميع الاسرى الصهاينة الموجودين في قطاع غزة سواء مدنيين أو عسكريين، قتلى أم أحياء، وذلك مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مع العودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

وتاليا نص الاتفاق الذي يتكون من ثلاث مراحل مترابطة:

المرحلة الأولى (‎42‌‏ يوماً): ‏

‏1.‏التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين، وانسحاب القوات الصهيونية شرقاً وبعيداً ‏عن ‏المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة ‌‏(محور نتساريم ‏ودوار الكويت) على النحو الوارد أدناه. ‏

‏2.‏الإيقاف المؤقت للطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة يومياً لمدة ‌‎10‌‏ ساعات، ولمدة ‌‎12‌‏ ساعة ‏في ‏أيام تبادل المحتجزين والأسرى. ‏

‏3.‏عودة النازحين داخلياً الى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت):

‏‌أ.‏في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح ‌‎7‌‏ من اسرى إناث) تنسحب القوات الصهيونية كلياً ‏من شارع ‏الرشيد شرقاً إلى شارع صلاح الدين، كما يتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في ‏المنطقة كلياً، والبدء في عودة ‏النازحين داخلياً إلى مناطق سكناهم (دون حملهم لأي نوع من ‏السلاح أثناء عودتهم)، وتتاح للسكان الحركة بحرية في ‏جميع مناطق القطاع ويتم دخول ‏المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم بدون قيود. ‏

‏‌ب.‏في اليوم الـ ‌‎22‎، تنسحب القوات الصهيونية من وسط القطاع (خاصة محور "الشهداء" ‏نتساريم، ومحور ‏دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة بمحاذاة الحدود، كما يتم ‏تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية كلياً، ‏واستمرار عودة النازحين داخلياً إلى أماكن ‏سكناهم (دون حملهم لأي نوع من السلاح أثناء عودتهم) في شمال قطاع ‏غزة، وتتاح للسكان ‏الحركة بحرية في جميع مناطق قطاع غزة. ‏

ج.‏بدءًا من اليوم الأول يسمح بدخول كميات مكثفة ومناسبة من المساعدات الإنسانية ومواد ‏الإغاثة والوقود (‎600‌‏ ‏شاحنة يومياً على أن تشمل ‌‎50‌‏ شاحنة وقود، منها ‌‎300‌‏ للشمال) بما في ‏ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ‏والتجارة والمعدات المدنية اللازمة لإزالة الركام، ‏وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في ‏جميع مناطق قطاع غزة ، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق. ‏

‏4.‏تبادل الأسرى: ‏

خلال هذه المرحلة تطلق حماس سراح ‌‎33‌‏ محتجزاً صهيونيا (الأحياء وأشلاء/رفات الموتى) بما يشمل ‏النساء (المدنيات ‏والمجندات) والأطفال (دون سن ‌‎19‌‏ من غير المجندين) وكبار السن (فوق سن ‌‎50‌‏) ‏والمرضى والجرحى المدنيين، ‏مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية ومراكز ‏الاعتقال، على النحو التالي: ‏

‏‌أ.‏تطلق حماس سراح جميع الاسرى الصهاينة الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون ‏سن ‌‎19‌‏ سنة ‏من غير المجندين)، بمقابل أن تطلق سراح ‌‎30‌‏ من الأطفال والنساء ‏مقابل كل محتجز(ة) صهيوني(ة) يتم ‏إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب ‏الأقدم اعتقالاً. ‏

‏‌ب.‏تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الصهاينة الأحياء من كبار السن (فوق سن ‌‎50‌‏ عاماً‏)، والمرضى ‏والجرحى المدنيين، بمقابل أن يطلق الاحتلال سراح ‌‎30‌‏ أسيرا من كبار السن (فوق ‌‎50‌‏ عاماً) والمرضى (على أن لا ‏يزيد الباقي من محكوميتهم عن ‌‎15‌‏ عاماً) مقابل كل محتجز(ة) ‏صهيوني(ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم ‏اعتقالاً. ‏

ج.‏تطلق حماس سراح جميع المحتجزات المجندات اللواتي على قيد الحياة، مقابل ‏أن تطلق ‏ سراح ‌‎50‌‏ أسيرا من سجونها مقابل كل محتجزة إسرائيلية يتم إطلاق ‏سراحها (‌‎30‌‏ مؤبداً، و‎20‌‏ حكما على أن ‏لا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن ‌‎15‌‏ عاماً) ‏بناء على قوائم تقدمها حماس، باستثناء عدد يتفق عليه من الأسرى ‌‏(‌‎100‌‏ على الأقل) الذين ‏سيتم ‏مناقشتهم في المرحلة الثانية. يتم إخلاء سبيل عدد من الأسرى يتم الاتفاق عليه (‌‎50‌‏ على الأقل) ‏من المحكوم عليهم ‏بالمؤبد في الخارج أو في غزة. ‏

‏5.‏آلية تبادل المحتجزين(ات) والأسرى بين الطرفين خلال المرحلة الأولى: ‏

‏‌أ.‏في اليوم الأول تطلق حماس سراح ‌‎3‌‏ محتجزات مدنيات. في اليوم السابع تطلق ‏حماس سراح ‌‎4‌‏ ‏محتجزات مدنيات أخريات. بعد ذلك، تطلق حماس ‌‎3‌‏ محتجزين ‏ كل ‌‎7‌‏ أيام بدءًا بالنساء (المدنيات ‏والمجندات) وجميع المحتجزين(ات) الأحياء ‏الواجب إطلاق سراحهم وذلك قبل تسليم الأشلاء/رفات الموتى. خلال ‏الأسبوع السادس ‏تطلق حماس جميع المحتجزين(ات) المتبقين(ات) المشمولين في هذه المرحلة، وبالمقابل يطلق ‌‏الكيان الصهيوني سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية، بناءً ‏على قوائم تقدمها حماس.

‏‌ب.‏بحلول اليوم السابع ستقدم حماس معلومات عن عدد المحتجزين الصهاينة الذين سيتم ‏إطلاق سراحهم ‏خلال هذه المرحلة. ‏

‏‌ج.‏في الأسبوع السادس (وبعد إطلاق سراح هشام السيد وأفيرا مانغستو واللذين يعدان من ‏ضمن المحتجزين الـ ‌‌‎33‌‏ المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى) يطلق الجانب الصهيوني ‏سراح ‌‎47‌‏ أسيرا من صفقة شاليط والذين ‏تم إعادة اعتقالهم. ‏

‏‌د.‏في حال لم يصل عدد المحتجزين (ات) الصهاينة(ات) ممن يجب إطلاق سراحهم في هذه ‏المرحلة إلى ‏عدد ‌‎33‌‏ يستكمل العدد من الأشلاء/رفات الموتى من نفس الفئات الخاصة بهذه ‏المرحلة. في المقابل يطلق الكيان ‏سراح جميع النساء والأطفال (دون سن ‌‎19‌‏ من غير ‏العسكريين) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد ‌‎7‌‏ أكتوبر ‌‎2023‌‏ ‏حيث يتم ذلك في الأسبوع ‏السادس. ‏

‏‌ه.‏ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية من ‏قبل الطرفين ‏وانسحاب القوات الصهيونية وعودة النازحين داخلياً ودخول المساعدات ‏الإنسانية. ‏

‏6.‏لا يتم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً لنفس التهم التي اعتقلوا عليها سابقاً، كما أن ‏الجانب ‏الصهيوني لن يعيد الأسرى الفلسطينيين المحررين لقضاء المدد المتبقية من الأحكام الصادرة ‏بحقهم، ولن يطلب من ‏الأسرى الفلسطينيين المحررين توقيع أي مستند شرطاً لإخلاء سبيلهم. ‏

‏7.‏لا تشكل مفاتيح تبادل المحتجزين والأسرى الخاصة بالمرحلة الأولى أعلاه أساسا للتفاوض على ‏مفاتيح ‏التبادل للمرحلة الثانية. ‏

‏8.‏بما لا يتجاوز اليوم الـ ‌‎16‎، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط ‏تنفيذ ‏المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما في ذلك الشروط المتعلقة بمفاتيح تبادل المحتجزين(ات) ‏والأسرى (المجندين ومن ‏تبقى من الرجال)، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية ‏الأسبوع الخامس من هذه المرحلة. ‏

‏9.‏ستقوم الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق ‏قطاع ‏غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية. ‏

‏10.‏يتم البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في ‏جميع ‏مناطق قطاع غزة، وإدخال كميات متفق عليها من المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام ‏والأنقاض، واستمرار ‏ذلك في جميع مراحل الاتفاق. ‏

‏11.‏يتم تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء النازحين داخلياً ممن فقدوا بيوتهم خلال ‏الحرب ‌‏(ليس أقل من ‌‎60‌‏ ألف بيت مؤقت – كارافان – و‎200‌‏ ألف خيمة).

‏12.‏بعد إطلاق سراح جميع المجندات الصهيونيات، يتم السماح لعدد يتفق عليه من العسكريين الجرحى ‏بالسفر ‏من خلال معبر رفح لتلقي العلاج الطبي كما تتم زيادة عدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر ‏معبر رفح وإزالة ‏القيود المفروضة على السفر وعودة حركة البضائع والتجارة. ‏

‏13.‏يتم الشروع في عمل الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار الشاملة للبيوت والمنشآت المدنية والبنية ‏التحتية ‏المدنية التي تم تدميرها خلال الحرب، ويتم دعم تلك المتأثرة بموجب هذا البند تحت إشراف ‏عدد من الدول والمنظمات ‏بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة. ‏

‏14.‏تستمر جميع الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة بما في ذلك التوقف المؤقت للعمليات العسكرية من ‏الطرفين ‏والجهود المبذولة لتوفير المساعدات والمأوى وانسحاب القوات، الخ، في المرحلة الثانية أيضا ‏طالما استمرت المباحثات ‏الخاصة بشروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الضامنون لهذا ‏الاتفاق سيبذلون قصارى جهودهم لضمان أن تلك ‏المباحثات غير المباشرة مستمرة حتى يمكن ‏للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا ‏الاتفاق. ‏

‎المرحلة الثانية (‌‎42‌‏ يوماً): ‏

‏15.‏الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام (توقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم) وسريانه قبل ‏البدء ‏بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقى من المحتجزين الرجال الصهاينة ‏الموجودين على قيد ‏الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد من الأسرى في السجون الصهيونية ومن ‏المعتقلين في مراكز الاعتقال ‏الصهيونية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة. ‏

المرحلة الثالثة (‎42‌‏ يوماً): ‏

‏16.‏تبادل جميع أشلاء/ رفات الموتى لدى الطرفين بعد الوصول والتعرف عليهم. ‏

‏17.‏البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة ‌‎3‌‏ إلى ‌‎5‌‏ سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية ‏والبنية ‏التحتية المدنية مع دعم جميع تلك المتأثرة بموجب هذا البند تحت إشراف عدد من الدول ‏والمنظمات بما في ذلك مصر ‏وقطر والأمم المتحدة. ‏

‏18.‏فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع. ‏

الجهات الضامنة لهذه الاتفاقية: ‏

قطر ومصر والولايات المتحدة ‏