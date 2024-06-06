وزير الصيد البحري يكشف..

أثنى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، خلال جولته في ولاية الجلفة، اليوم الخميس، على النقلة النوعية في مجال تربية المائيات، حيث ارتفع الإنتاج السنوي الإجمالي إلى حوالي 7000 طن خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024. كما أكد بداني أن هذه الزيادة شملت تربية المائيات البحرية والعذبة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 ألف طن بحلول نهاية عام 2024، بنسبة نمو تفوق 71 بالمائة.

وأضاف الوزير أنه خلال نفس الفترة، تم إحصاء العديد من الإنجازات والمشاريع في مجال تربية المائيات العذبة، بما في ذلك 55 مشروعًا منتجًا، منها 23 مشروعًا دخلت مرحلة الإنتاج بين عامي 2020 والربع الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 71ر8 بالمائة مقارنة بعام 2019. وتم أيضًا تسجيل أكثر من 16 ألف حوض فلاحي مستزرع بحوالي 3 ملايين وحدة من صغار سمك البلطي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 22 ألف فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، بعدما كان عددهم حوالي 3300 فلاح في عام 2020.وأثنى الوزير على التحفيزات والمزايا الضريبية التي جاء بها قانون المالية لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات، مثل إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتطبيق المعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائيات، وتخفيض نسبة الضريبة وتحديث علاوة تحفيزية لمنتجي تربية المائيات.وفي إطار زيارته للجلفة، شهد الوزير عرضًا تفصيليًا حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنشاط تربية المائيات بالولاية، حيث توفرت 168 حوضًا للسقي الفلاحي مؤهلة للاستخدام في هذا المجال، بالإضافة إلى خمسة مشاريع منجزة في تربية المائيات استزرعت بصغار سمك البلطي بكمية تقدر بـ 69 ألف وحدة.

وببلدية عين وسارة تفقد السيد الوزير مزرعة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، حيث أشرف بها على استزراع 50 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر، كما توقف بذات البلدية عند مشروع وحدة لتصنيع أعلاف الأسماك والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6000 طن من الأعلاف سنوياً.

لتختتم الزيارة بمعاينة مؤسسة خاصة تعنى بإنتاج صغار أسماك البلطي الأحمر وحيد الجنس، والتي تستعمل في ذلك تقنية متطورة (تقنية YY)، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 20 مليون وحدة من صغار البلطي الأحمر في السنة.