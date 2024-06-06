ماكرون يتماطل..

في مقابلة خصّ بها تلفزيوني TF1 وFrance2 وبثتها وسائل إعلام أخرى منها BFMTV، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإنزال النورماندي، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال ماكرون : "نحن لا نعترف بدولة على أساس السخط، سيأتي الوقت المناسب وستفعل فرنسا ذلك"، مكررا أنه "ليس هناك أي ممنوع".

كما دعا ماكرون إلى "وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن"، وإلى "الإفراج عن جميع الرهائن واحترام القانون الإنساني" و"وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”. كما حث الكيان على احترام "قواعد الحرب".

وقال ماكرون: "ليس هناك محرمات بالنسبة لفرنسا وأنا على استعداد تام للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن (…) أرى أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في وقت مفيد".

وشدد ماكرون على أنه "لن يقوم باعتراف عاطفي" بالدولة الفلسطينية، وذلك في مواجهة الضغط المتزايد من اليسار الفرنسي على الرئيس وحكومته للاعتراف بدولة فلسطين.