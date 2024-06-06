السنوار يرد على مقترح بايدن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار قال للمفاوضين العرب إنه لن يقبل اتفاق سلام إلا إذا التزم الكيان بوقف إطلاق نار دائم.

وأكد السنوار موقف الحركة في أول رد له على الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وقال وسطاء عرب إن السنوار أبلغهم في رسالة موجزة تلقوها اليوم الخميس: "(حماس) لن تتخلى عن أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، بينما يجري مسؤولان أمريكيان كبيران بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز محادثات في المنطقة بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.