بشار: حجز 6086 مؤثر عقلي

سلمت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 02 ، التابعة لأمن ولاية بشار ملف شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثلاث أشخاص إلى نيابة محكمة بشار بموجب ملف قضائي حمل الوصف الجزائي التالي تهمة القيام بطريقة غير مشروعة ببيع والوضع للبيع والحيازة والعرض والشراء قصد البيع والتخزين ونقل مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في إطار جماعة إجرامية منظمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، التهريب بإستعمال وسيلة نقل، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وحسب ما صرحت به خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية بشار في بيان حصلت عليه الخبر فإن حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 02 بشار مفادها إستغلال شخص مشتبه فيه لمسكنه العائلي ومحله التجاري في تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض ترويجها بالوسط الحضري لمدينة بشار، إستغلالا للمعلومة تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن والمحل التجاري الخاص بالمشتبه فيه، 33 سنة والذي كانت نتائجة إيجابية، حيث مكنت العملية من ضبط وحجز 600 كبسولة، و 134 قرص من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي من عائدات البيع، بالإضافة إلى ضبط وحجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس (بوشية وسيف).

و أضاف بيان ذات الخلية مواصلة للتحقيق في ذات القضية و إستغلالا للمعلومات التي أدلى بها المشتبه فيه بخصوص الممون الرئيسي الذي يمده بالمؤثرات العقلية لغرض ترويجها بالوسط الحضري لمدينة بشار، تمكن عناصر مصالحنا من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، 25 سنة، والذي كان على متن مركبة سياحية برفقته شخص آخر، 37 سنة، أين تم توقيفهما وبعد تفتيش المركبة تم ضبط وحجز 2205 كبسولة، مواصلة للتحقيق تم إستصدار إذن بتفيش مسكن سائق المركبة والذي كانت نتائجه إيجابية أين مكنت العملية من ضبط وحجز 3147 كبسولة.