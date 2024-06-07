أسعار النفط تعاود الارتفاع

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد تأكيدات من مجموعة "أوبك+" حول إمكانية تعديل تخفيضات الإنتاج إذا لزم الأمر.

واتفق تحالف أوبك+، خلال اجتماعه يوم الأحد، على تمديد تخفيضات قدرها 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2025، ثم أعلنت 8 دول بقيادة السعودية، تمديد تخفيضات طوعية أخرى كانت بدأتها في ماي 2023 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية 2025،

وستمدد أيضًا تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024، قبل بدء الإلغاء التدريجي لها على مدى عام، من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، ويمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 2%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وسط توقعات بزيادة الطلب. وبحلول الساعة 06:37 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر أوت 2024، بنسبة 0.14%، لتصل إلى 79.98 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.05%، لتصل إلى 75.59 دولارًا للبرميل وكان الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) قد أنهيا جلسة أمس الخميس على خسائر بنسبة 1.86% و2% للجلسة الثانية على التوالي بعد 4 جلسات من الخسائر.